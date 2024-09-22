شكرا لمتابعة خبر عن وداع مؤثر لنائب رئيس شركة ⁧‫أرامكو‬⁩ مهندس محمد الشمري بعد التقاعد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أظهر مقطع فيديو قصير وداع مؤثر من جانب موظفي شركة ⁧‫أرامكو‬⁩ للإمداد والمشتريات لنائب رئيس الشركة المهندس محمد الشمري بعد التقاعد إثر خدمة امتدت 43 عاما

وأسست الشركة لبيئة عمل جمعت بين الأداء والمودة وصنعت علاقة بين الموظفين هي النموذج الذي يُحتذى ، من هذا المنطلق كان وداع المهندس محمد الشمري بعد أن قضى ٤٣ عامًا في الشركة مليئًا بالمحبة والتقدير من قبل زملائه .