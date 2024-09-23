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الخطوط السعودية ومطار دبي يحتفون بالمسافرين بمناسبة اليوم الوطني .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - احتفلت الخطوط السعودية ومطار دبي الدولي بالمسافرين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 94 .

واستقبل العاملين بمطار دبي الدولي إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية بالاغانى الوطنية للمملكة والهدايا التذكارية المعبرة عن العيد الوطنى للمملكة.

وتحتفل المملكة باليوم الوطني، في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر في كل عام، ويعتبر هذا اليوم ذكرى توحيد المملكة وتأسيسها، على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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