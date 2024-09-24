شكرا لمتابعة خبر عن تفاعل الأمير سلطان بن سلمان مع احتفالات اليوم الوطني.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بشكل كبير مع احتفالات اليوم الوطني، حيث شارك في العديد من الفعاليات والفعاليات التي نظمت بمناسبة هذه المناسبة الوطنية الهامة.

وقد أظهر الأمير سلطان بن سلمان دعمه الكامل للوطن ولشعبه، وأعرب عن فخره واعتزازه بالتقدم والتطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

ورفع سموه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة العربية السعودية.

و نوه سموه بهذه المناسبة التاريخية العزيزة على قيادة و شعب المملكة، معبرا عن دعواته الصادقة أن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويسبغ عليه نعمة الصحة والعافية لتحقيق ما يأمله ـ أيده الله ـ من إنجازات عظيمة، ويسانده المسؤولون والمواطنون جميعا صفا واحدا للحفاظ على أمن واستقرار بلادنا، وقيادتها نحو المستقبل المشرق إن شاء الله، سائلا الله تعالى أن يديم عز خادم الحرمين الشريفين ، وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين .

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهذه المناسبة العزيزة .

وعبر سموه باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار وكافة منسوبيها عن خالص التهنئة لسمو ولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثمانين للمملكة العربية السعودية، سائلا الله عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع سمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وأن يجعله ذخرا للوطن والمواطن.

و رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة اليوم الوطني .

وأعرب سمو الأمير سلطان بن سلمان باسمه واسم أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار وكافة منسوبيها عن التهنئة الخالصة لسمو ولي ولي العهد بهذه المناسبة التاريخية العزيزة على الجميع، داعيا الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار، وأن يمتع سمو ولي ولي العهد بموفور الصحة والعافية، ويحفظه لهذا الوطن الكريم”.