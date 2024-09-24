شكرا لمتابعة خبر عن سُبل تصدر طابعًا تذكاريًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سُبل” طابعًا بريديًا تذكاريًا تخليدًا لتوحيد المملكة وتأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، لتتحول إلى قصة حب وانتماء وولاء لوطن العز والشموخ، وابتهاجًا باليوم الوطني السعودي الـ 94، تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وأصدرت طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات، وكذلك بطاقة بريدية فئة 5 ريالات، احتوت على هوية الشعار التي اسُتلهمت من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي الحياة، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها القيادة الرشيدة في رؤية المملكة 2030، وهو ما جعلها تُرسّخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

ويرجع تاريخ إصدار أول طابع تذكاري باسم المملكة العربية السعودية للعام 1352هـ، وكان ذلك بمناسبة ولاية العهد للأمير (الملك) سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله.

كما تتميز الطوابع البريدية السعودية بـ “سمة أمنية” تحول دون تزويرها، وتسهل تمييزها عن الطوابع المزورة، وتحفظ في الوقت ذاته حقوق المؤسسة والملكية الفكرية الخاصة بها.

يذكر أن الطوابع البريدية التي يصدرها البريد السعودي “سبل” تواكب أبرز الأحداث الوطنية وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية التذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًّا، أو لتخليد مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًّا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم، وكذلك للمؤرخين المهتمين بتدوين التاريخ.