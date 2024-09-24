أمطار على المنطقة الجنوبية تمتد إلى مرتفعات مكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران ، جازان، عسير و الباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي والأوسط من سواحل البحر الأحمر.