شكرا لقرائتكم خبر احتفلت جامعة جدة باليوم الوطني السعودي94 بمسيرة فخر وبصمة وطن. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تخلل الحفل استعراض مقطع مرئي عن تاريخ المملكة وبداية توحيد المناطق وأهم المظاهر الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية منذ تأسيسها مروراً بعصرنا الحالي وصولاً إلى رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠، واختتم الحفل بمسيرة فخر الوطن لأكثر من 40 طالب وطالبة من جامعة جدة الحاصلين على جوائز دولية ومحلية في عدة مجالات خلال العام الماضي.
كما تضمن المعرض المصاحب لوحات جمالية تم تشكيلها ببصمات أبناء الوطن الخضراء لإثراء أيقونات اليوم الوطني التي تعكس مشاريع المملكة الضخمة كتأكيد من طلاب ومنسوبي جامعة جدة ببصمتهم على هذا الانجاز.
جاء هذا الاحتفال ليبرز أهمية اليوم الوطني وأنه مناسبة غالية على الجميع. فالوطن يستحق كل حب وتقدير، ويحق لنا الفخر بإنجازاته، والاعتزاز بالانتماء إليه.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفلت جامعة جدة باليوم الوطني السعودي94 بمسيرة فخر وبصمة وطن. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.