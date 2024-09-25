بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية؛ ‏لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.



وكان الأهلي قد اختتم استعداده قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية؛ لخوض مباراة الزمالك على لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي.



وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين، قبل المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وبدأ بفقرات بدنية لمدة ١٥ دقيقة قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية.

وكان الجهاز الإداري بالنادي قد سبق البعثة صباح اليوم إلى مطار القاهرة لإنهاء كل الترتيبات الخاصة بالسفر.

ويتواجد سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بصحبة سمير عدلي، المدير الإداري، في المملكة العربية السعودية لإنهاء ترتيبات إقامة الفريق هناك، وكذلك الاطمئنان على الأمور الخاصة بالإقامة والانتقالات وملعب التدريب.