"طائرة خاصة وطقوس لأكرم توفيق".. لقطات من سفر بعثة الأهلي إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مطار القاهرة منذ قليل، في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لمواجهة الزمالك في كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل.

واختتم الأهلي تدريبات ظهر اليوم على ملعب النادي، قبل السفر إلى السعودية، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وسافرت بعثة الأهلي مطار القاهرة على متن طائرة خاصة، وظهر في صور اللاعبين، ثنائي الفريق أكرم توفيق ويحيى عطية الله وهم يقرأون القرآن الكريم.

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