السواحه يجتمع مع قادة "Space X" لتعزيز الشراكة في مجال الفضاء

اجتمع رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحه، خلال زيارته الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، مع رئيس شركة SpaceX السيدة جوين شوتويل وعدد من قادة الشركة، وذلك لمناقشة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في مجالات استكشاف الفضاء والتقنيات وبناء الكفاءات الوطنية في قطاع الفضاء. وجرى خلال الاجتماع الذي يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز قطاع الفضاء وتطوير بنيته التحتية، التطرق للتطورات الحالية والمستقبلية في قطاع الفضاء، وجعل مستقبل البشرية أكثر تقدمًا وازدهارا. وتتضمّن الزيارة عقد اجتماعات مع قادة كبرى الشركات العاملة في الفضاء؛ بغية تسليط الضوء على قطاع الفضاء المتنامي في المملكة، والتعاون على نقل وتطوير القدرات البشرية، وتحفيز الاستثمار في القطاع السعودي.



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