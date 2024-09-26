شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في الفلبين تعلن إغلاق أبوابها غدًا.. اعرف أرقام الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

السفارة السعودية في الفلبين

الدمام - شريف احمد - أعلنت سفارة المملكة في الفلبين، أنها ستغلق أبوابها غدًا الجمعة.وقالت السفارة على صفحتها الرسمية في "إكس": "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام أن يوم الجمعة الموافق 2024/09/27م، سوف تكون السفارة مغلقة".وأوضحت أن العمل سيستأنف يوم الإثنين الموافق 2024/09/30م.وتابعت: وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل عبر هذه الأرقام الموضحة عبر الإنفوجراف كالتالي:-