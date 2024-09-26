شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمن والحماية" تقبض على 4 مخالفين للصيد دون ترخيص بمنطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّنت الدوريات الميدانية بالقوات الخاصة للأمن والحماية وهي تؤدي مهامها في منطقة تبوك من القبض على (4) مواطنين وهم: عبدالرحمن بن محمد البطاح وحمد بن شايع الشايع وشايع بن محمد الشايع وناصر بن محمد الفريح، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص، بحوزتهم (1) بندقية هوائية، وعدد (278) ذخيرة شوزن حية، و(12) طائرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المختصة.

وأوضحت القوات أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة صيد القمري الأوروبي غرامة (1500) ريال، وعقوبة صيد طائر السمان غرامة (1500) ريال.

وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

