السعودية | جمعية «إنسان» تشكر «موارد القيادة» ماكس macx على دعمها لبرامجها وأهدافها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الإيتام «إنسان»، بالرياض شكرها وتقديرها لشركة موارد القيادة وذلك على ما قدمته الشركة من دعم وعطاء كريم لأعمال الجمعية، ومنها البرنامج الذي أقامته الشركة دعما للأيتام الذين تكفلهم الجمعية.

وتعليقا على ذلك، ثمن عبد الكريم بن محمد بن مدشل المدير العام لشركة «موارد القيادة»، الدور الإنساني والاجتماعي الكبير الذي تقوم به جمعية إنسان” تجاه اليتامى، قائلا:”يأتي دعمنا لبرامج وأهداف جمعية إنسان التي ترعى الأيتام، انطلاقا من التزامنا الأخلاقي والديني، فديننا الحنيف والسنة النبوية الشريفة قد حثت كافة قطاعات المسلمين على الوقوف إلى جانب اليتيم ودعمه ورعايته، ونحن في موارد القيادة»، نعتبر دعمنا للجمعية جزءا من مسؤولياتنا الاجتماعية، التي تتمثل في دعم القطاعات الخيرية والإنسانية في المجتمع المحلي، وسوف نستمر في هذا النهج”.

وأكد عبد الكريم بن مدشل أن «موارد القيادة»، تقوم بدعم مختلف الجمعيات الخيرية والتطوعية وذلك امتثالا لتوجيهات قيادة البلاد التي تحث القطاعين العام والخاص على دعم برامج وخطط الجمعيات الخيرية والتطوعية، نسبة لما تقوم به من دور اجتماعي وخيري كبير، كقطاع ثالث غير ربحي.

الجدير بالذكر، أن شركة موارد القيادة، هي إحدى أبرز الشركات الرائدة التي تعمل في مجال تطوير التسويق والمبيعات وفتح اسواق جديدة وشراكات بين الشركات وتطوير الموارد البشرية واستشاراتها، حيث تقوم الشركة بكل مهنية احترافية، بتقدم حلول استراتيجية بتقنيات متقدمة، لتحويل الأفكارك إلى واقع ملموس بأسلوب يمزج بين الإبداع والابتكار، ويرتكز كل ذلك على تطوير أساليب القيادة السوق ودعم وتعزيز مكانة الشركات في السوق وتطوير الموارد البشرية، حيث تمتلك الشركات قيادات وكوادر مهنية وطنية متخصصة في مجال تطوير وتأهيل وتعزيز التسويق والمبيعات وتطوير الموارد البشرية وتنمية قدراتها.

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