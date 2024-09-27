شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري.. اعرف الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للنقل اعتماد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري التي تصدرها بحق المخالفين لأنظمتها.

وينص التعديل الجديد على أنه "يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يومًا من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ الإشعار بالقرار". آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري كما يشمل التعديل أنشطة النقل بالحافلات، والأجرة، وتأجير السيارات، إضافة إلى الشاحنات، وسحب المركبات ونقل السيارات، ونقل البضائع.

هذا واستحدثت الهيئة العامة للنقل إدارة مختصة بالنظر في طلبات الاعتراض ودراستها واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنها، بما يعزز جانب الشفافية ودقة البيانات، والحفاظ على حقوق جميع المستفيدين من الأفراد والشركات.

أيضا أتاحت الهيئة خدمة الاعتراض إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي (tga.gov.sa)، في إطار جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم. مخالفات النقل البري وأيضا بما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمشروع التحول الرقمي للهيئة.

كما يمكن الدخول على الخدمة المباشرة التي توفرها الهيئة عن طريق هذا الرابط.

وتُتيح الهيئة إمكانية التواصل المباشر مع الإدارة المختصة للنظر في طلبات الاعتراض عبر البريد الإلكتروني للإدارة.