466 حكما تصدر يوميا من المحاكم الجزائية

بلغت القضايا الجزائية المنجزة في كل المحاكم نحو 36.408 قضية، بينما بلغت الجلسات 115.840 جلسة، وعدد الأحكام الصادرة 42.386 حكما، وذلك بواقع 466 حكما يوميا، وبلغ عدد القرارات 27.305 قرارات.

وتصدرت منطقة الرياض عدد القضايا المنجزة بواقع 9.434 قضية، وعدد الجلسات 33.169 جلسة، بينما بلغت الأحكام 10.658 حكما و8.068 قرارا، وذلك وفقا لبيانات المؤشر العدلي الربع الثالث لعام 2024.

قضايا المحاكم الجزائية

وأوضح المستشار القانوني عاصم الملا أن قضايا المحاكم الجزائية تتضمن جرائم الحق العام، وهي الجرائم التي يرتكبها الشخص الجاني بحق المجتمع، وجرائم الحق الخاص، وهي الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على حق شخص آخر، مما يسبب له بعض الأضرار، مثل جرائم القتل وجرائم السرقة وغيرها، ويتم رفع دعوى الحق الخاص من قِبل المجني عليه الذي وقع عليه الضرر بسبب الجريمة الجنائية المرتكبة.

ووفقا لوزارة العدل، تختص المحكمة الجزائية بالفصل في جميع القضايا الجزائية، أي جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. وإذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، فوجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

دوائر مختصة

وأكد المحامي الملا أن المحاكم الجزائية تختص بالفصل في كل القضايا الجزائية، ويتم تأليف المحاكم الجزائية من دوائر مختصة بالعديد من أنواع القضايا التي تمثل خطورة، ومنها قضايا المخدرات وغسل أموال، وكل قضايا القصاص والحدود وقضايا التعزير، بالإضافة إلى قضايا الأحداث.

قضايا المحاكم الجزائية المنجزة والأحكام الخاصة بها

- الرياض

القضايا: 9434

الأحكام: 10.658

- مكة المكرمة

القضايا: 8125

الأحكام: 10.098

- المنطقة الشرقية

القضايا: 4933

الأحكام: 5949

- عسير

القضايا: 2603

الأحكام: 2992

- جازان

القضايا: 2581

الأحكام: 2925

- المدينة المنورة

القضايا: 2155

الأحكام: 2339

- القصيم

القضايا: 1568

الأحكام: 1745

- تبوك

القضايا: 1383

الأحكام: 1599

- الجوف

القضايا: 857

الأحكام: 973

- حائل

القضايا: 844

الأحكام: 973

- نجران

القضايا: 794

الأحكام: 869

- الباحة

القضايا: 596

الأحكام: 650

- الحدود الشمالية

القضايا: 535

الأحكام: 616