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47 مليون ريال لعقود صيانة جوامع ومساجد نجران

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دشَّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أمس، عددًا من عقود مشاريع الصيانة لجوامع ومساجد منطقة نجران بتكلفة تجاوزت 47 مليون ريال، تمثل 88 % من إجمالي مساجد وجوامع المنطقة، فيما ستصل نسبة الصيانة والتشغيل 100 % لجميع جوامع ومساجد المنطقة بعد ترسية العقد الأخير خلال الأيام القادمة. وأكد وزير الشؤون الإسلامية على ما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم غير محدود وعناية كبيرة لبيوت الله وتهيئتها بجميع الوسائل وسبل الراحة ليتمكن مرتادوها من أداء فريضة الصلاة بكل طمأنينة وسكينة وخشوع، وكذلك دعم برامج وأنشطة الوزارة الدعوية المتنوعة والمتعددة مشيرا إلى ما تحظى به مشاريع وبرامج الوزارة من اهتمام من قبل سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه.

كما عقد الوزير اجتماعًا مع مدير الفرع المكلف مشعل العتيبي ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بالمنطقة بحضور وكلاء الوزارة ومديري العموم، للاطلاع على سير العمل في الفرع والإدارات التابعة له وأبرز الخدمات التي يقدمها للمراجعين والمستفيدين، وكذلك الخدمات المقدمة لمرتادي بيوت الله، كما اطّلع على سير المشاريع واحتياجات المنطقة من الخدمات المنوطة بالوزارة.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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