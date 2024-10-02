شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تستعد لإطلاق ملتقى الصحة العالمي بمشاركة 70 دولة و 500 خبير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تستعد المملكة لإطلاق أعمال النسخة السابعة من مُلتقى الصحة العالمي تحت شعار “استثمر في الصحة”، وذلك في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، خلال الفترة 21 إلى 23 أكتوبر لعام 2024م .

ويشارك في المُلتقى أكثر من 1200 شركة عالمية ومحلية وعلامة تجارية في قطاع الصحة من أكثر من 70 دولة، وأكثر من 500 خبير ومتحدث لمناقشة آخر التطورات في القطاع الصحي والاستثمار فيه، وعرض أحدث التقنيات بوجود المبتكرين والمستثمرين في القطاع الصحي.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي في نسخته القادمة، الذي يعد من أكثر ثلاثة ملتقيات صحية حضوراً، وأحد أسرع الملتقيات الصحية نمواً على مستوى العالم إلى تحفيز الأفراد للاستثمار في صحتهم بما يحقق لهم صحة أفضل، وتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، ويتضمن الكثير من الابتكارات والتقنيات الصحية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة للأفراد، كما سيتم الإعلان عن إطلاقات واتفاقيات استثمارية ضخمة في العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي.

يُذكر أن الملتقى يجسد الحدثض الصحي الأكبر في المملكة، حيث يقام للمرة السابعة على التوالي، وتمثل النسخة للعام 2024 من الملتقى الأوسع والأضخم على الإطلاق، بمساحة عرض أوسع، وزيادة كبيرة في أعداد الحضور، وتحسينات في المرافق، ويجمع كبرى الشركات العالمية والمحلية، والخبراء والمتحدثين في مختلف المجالات الصحية من مختلف دول العالم.

كما أتاحت وزارة الصحة المجال للمهتمين بالتسجيل في الملتقى وحضور فعالياته والاستفادة من المتخصصين في المجال الصحي، وذلك عبر الرابط التالي: هنا .