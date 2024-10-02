5 مساحات تفاعلية تُجسد رحلة التعلم في مؤتمر LEARN

يستعد مؤتمر LEARN في نسخته الأولى المقرر عقدها في مدينة الرياض خلال يومي (6 و7) أكتوبر الجاري، لتنظيم حدث عالمي تحت شعار (رحلة التعلم) لتعزيز وترسيخ مفهوم التعلم مدى الحياة، وكيفية مواءمة السياسات مع الاحتياجات المستقبلية، وفهم دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في هذه الرحلة.

وجسد المؤتمر رحلة التعلم من خلال مساحاته التي تضم: مساحة "فضول" التي تعبر عن أولى خطواتنا في التعلم، مرورًا بمساحة "اندماج" التي تشير إلى أهمية تلاقي الرؤى والأفكار ومناقشتها مع الآخرين، إلى جانب مساحة "انعكاس" المعبرة عن تأثرنا وتأثيرنا على من حولنا، وبعدها مساحة "تبادل" كون تبادل التجارب والخبرات هي من صميم رحلة التعلم، وتختتم المساحات بمساحة "آفاق" التي تجعل مجتمعاتنا وعالمنا بشكل عام فضاءً لمعارفنا ومهاراتنا المكتسبة من رحلة التعلم.

ومن المُقرر أن يُعقد في كل مساحة، مجموعة من الجلسات، بمشاركة عدد من الخبراء المحليين والدوليين المتخصصين، ومن يملكون قصص نجاح في رحلة تعلمهم مدى الحياة.

وسترتكز مساحات المؤتمر على عناصر وموضوعات أساسية، لتقديم تجربة شاملة ومؤثرة لجميع المشاركين، وتمثل هذه الركائز القيم والأهداف الأساسية التي توجه كل جانب من جوانب المؤتمر، كونها صُمّمت لتشجيع المناقشة الحيوية، وتعزيز تبادل الخبرات، ونقل المعرفة، ورفع مستوى المهارات، ومناقشة أفضل الممارسات العالمية، وعقد شراكات تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لضمان استمرار رحلة التعلم مدى الحياة، لتضع المملكة معيارًا جديدًا للتميز في مفهوم التعلم مدى الحياة بالمنطقة.

وفي تجربة فريدة ومستحدثة في عالم المؤتمرات، يأتي LEARN بمساحات تحفز على المشاركة من الجميع كون المساحات تأخذ شكلًا فريدًا يتميز بتصميمه على شكل مقاعد دائرية تشكل حلقات متتالية؛ لتشجيع النقاشات المركزة والمشاركة الفاعلة بين المتحدثين والمشرفين والحضور، وبدلاً من الاستماع فقط، سينغمس الحاضرون في جلسات ديناميكية، بمشاركاتهم وطرح تساؤلاتهم ورؤاهم لرفع مستوى مهاراتهم ومعارفهم، وتبادل الخبرات والتجارب مع من حولهم.

يذكر أن مؤتمر LEARN سيُقام في فندق فورسيزونز بالعاصمة الرياض على مدى يومي 6 و7 أكتوبر، من الساعة 11 صباحًا حتى الـ8:30 مساءًا، ويمكن التسجيل في أعمال المؤتمر من خلال الرابط