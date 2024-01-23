إنتر ميلان يتوج بطلاً للسوبر الإيطالي بهدف قاتل أمام نابولي

ياسر رشاد - القاهرة - توج فريق إنترميلان بطلاً للسوبر الإيطالي بعد الفوز على نابولي بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

الشوط الأول

سيطر الحذر على أداء الفريقين في الربع ساعة الأول من عمر المباراة في ظل عدم رغبة كلا الفريقين في تلقي أي أهداف مباغتة.

وفي الدقيقة 15 أضاع ديماركو أول الفرص لصالح الإنتر بعد تسديدة قوية بجوار القائم، ليسيطر النيراتزوري على وسط الملعب في الدقائق التالية.

وكاد كالهانوجلو أن يفتتح التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 31، قبل أن ينجح لاوتارو مارتينيز في هز شباك نابولي بهدف في الدقيقة 39 الا أن الحكم الغاه بداعي التسلل لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تغيرت الأمور في الشوط الثاني حيث بدا نابولي بضغط هجومي كاد أن يسفر عن هدف أول في الدقيقة الأولى بعد تسديدة من بوليتانو.

وفي الدقيقة 51 أهدر كفارتسيخليا فرصة تسجيل أول الأهداف لنابولي لولا تألق الحارس سومر.

شهدت المباراة منعرجاً مهماً بعد حصول جيوفاني سيميوني لاعب نابولي على بطاقة حمراء ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

استغل انتر ميلان النقص العددي واستعاد سيطرته مجدداً وأهدر تورام فرصة التقدم للإنتر برعونة شديدة.

إستمرت محاولات إنترميلان حتى جاءت الدقيقة 91 ليسجل لاوتارو مارتينيز هدف التتويج باللقب لصالح إنتر ميلان.