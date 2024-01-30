صلاح محسن يوجه رسالة لجماهير الاهلي بعد رحيله إلى المصري

حرص صلاح محسن نجم النادي الاهلي السابق والمصري البورسعيدي الحالي على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عقب رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وفسخ النادي الاهلي تعاقده مع صلاح محسن مساء أمس الأثنين لينضم في الأخير إلى نادي المصري البورسعيدي لمدة 3 مواسم ونصف.

وكتب صلاح محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” الحمدلله على أصغر النعم والحمدلله على أكبر النعم والحمدلله على كل النعم والحمدلله دائما وأبدا لا أعلم من أين أبدأ، على مدى السنوات الـ 6 الماضية كان النادي الأهلي الجزء الأكبر من حياتي، انضممت كصبي يبلغ من العمر 19 عاماً وسأغادر كرجل”.

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وتابع في حديثه ” لا أستطيع أن أشكر هذا النادي بما فيه الكفاية على كل ما فعله من أجلي من الفرص والخبرات والاحتكاكات، لقد كان ذلك جزءًا من النادي الأهلي مما كان تطورا كبيرا لي كإنسان، ولاعب يشرفني أني كنت فرداً من أفراد هذه المنظومة، وأن أمثل كرة قدم بهذا الحجم والقدر”

وشدد صلاح محسن” أود أن أشكر جميع اللاعبين والمديرين والرؤساء والجمهور، والموظفين الذين لعبوا دوراً كبيراً في وقتي وحياتي بالنادي، سأحتفظ دائماً بمكانة النادي الأهلي العظيم وجمهوره العريق في قلبي، ولن أنسى أبداً تأثير قيم النادي على حياتي وشخصيتي، وأتمنى لهم كل التوفيق في الفترة القادمة ولنا عودة بإذن الله”.

واتم: أعلن انضمامي إلى النسور، النادي المصري البورسعيدي، بطموح جديد وأحلام وأهداف جديدة تتناسب مع طموح وأهداف النادي المصري وجمهوره ونسأل من الله التوفيق في الفترة القادمة.. شكراً.