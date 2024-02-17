" فتوح يواصل التأهيل".. تفاصيل مران الزمالك استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم السبت، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة بالدوري.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية على اللاعبين، قبل انطلاق التدريبات الجماعية، للحديث عن بعض النقاط الفنية الذي يرغب في تنفيذها خلال التدريبات.

وعقد المدير الفني "للفارس الأبيض" جوزيه جوميز"، مع رئيس الجهاز الطبي بالفريق محمد أسامة، لمعرفة موقف اللاعبين المصابين وموعد عودتهم إلى التدريبات.

وخاض الظهير الأيسر لنادي الزمالك أحمد فتوح تدريبات بدنية في صالة الجيم، بالإضافة إلى خضوعه لبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".