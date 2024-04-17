نجم مغربي مفاجأة بديل موديست في الاهلي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن ترشيح محسن بوريقة مهاجم نادي المغرب الفاسي للانضمام إلى النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير مغربية عن ترشيح أحد وكلاء اللاعبين للمغربي محسن بوريقة، لاعب المغرب الفاسي؛ للانضمام إلى النادي الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتميز بوريقة بسرعات فائقة وإجادته للألعاب الهوائية وضربات الرأس، وتحركاته المزعجة لدفاعات الخصوم.

واستقر مسئولو النادي الاهلي على رحيل الفرنسي أنتوني موديست عن صفوف الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وذلك لعدم تقديم اللاعب أوراق اعتماده رسميًا مع الفريق.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي السبت المقبل، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل المارد الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في مباراة ربع النهائي.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، كان آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.