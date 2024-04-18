الامارات | تعرف إلى تاريخ مواجهات بايرن ميونيخ مع ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشعر فريق بايرن ميونخ الألماني بالسعادة لعودته للتواجد بالدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولكن من أجل الوصول للمباراة النهائية في ملعب ويمبلي، يجب على الفريق حاليا أن ينهي السلسلة السلبية ضد ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويح باللقب بواقع 14 مرة.

وسيلتقي بايرن ميونخ مع مدربه السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ولاعب الوسط السابق توني كروس في الدور قبل النهائي، المقرر إقامته يوم 30 أبريل الجاري في ميونخ، و8 مايو المقبل في مدريد.

والتقى الفريقان في 26 مباراة، حيث فاز الريال بـ12 مباراة، فيما فاز بايرن، المتوج باللقب ست مرات، في 11 مباراة.

وهيمن الريال على آخر ثلاث مواجهات جمعتهما بالادوار الإقصائية، حيث فاز الريال في خمس مباريات وتعادلا في مباراة.

ولكن بايرن سيسعى لاستغلال فرصة إنهاء السلسلة السلبية في أول مواجهة تجمعهما منذ عام 2018، وإنقاذ الموسم الحالي، الذي حقق فيه الفريق نتائج ليست بالجيدة على المستوى المحلي.

