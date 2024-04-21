سيد عبد الحفيظ يرفض طلب كولر في الاهلي.. يستهدف منصب مفاجئ

كشف الإعلامي أمير هشام، عن موقف سيد عبد الحفيظ، من طلب السويسري مارسيل كولر، من العودة لمنصب مدير الكرة بالنادي الاهلي.

وكانت ترددت أنباء حول رغبة مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الاهلي، في عودة سيد عبد الحفيظ، لمنصب مدير الكرة.

وقال أمير هشام، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “+90″، إن عبد الحفيظ قد يترشح في انتخابات النادي الاهلي بالدورة الجديدة.

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وأوضح أن مدير الكرة السابق، قد يفكر في الترشح بالانتخابات المقبلة للنادي الاهلي عقب نهاية مدة المجلس الحالي، وليس بالانتخابات التكميلية.

واختتم بأن تفكير عبد الحفيظ يأتي بخلاف طلب مارسيل كولر، وهي عودته مرة أخرى إلى منصبه في إدارة الكرة.

والجدير بالذكر أن عبد الحفيظ، قد رحل عن منصب مدير الكرة بالنادي الاهلي، قبل انطلاق الموسم الكروي الجاري، وتولى خالد بيبو، المهمة خلفًا له.