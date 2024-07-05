كاف ينعش خزينة الاهلي بـ 19 مليون جنيه

أنعش الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، خزينة النادي الاهلي، بمبلغ 400 ألف دولار، من مكافاة مشاركة الفريق في النسخة الأولى من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وتسلم النادي الاهلي، الدفعة الأخيرة من مكافاة مشاركة الفريق في السوبر الأفريقي، والتي قُدرت بـ 400 ألف دولار.

وبلغ إجمالي مكافأة مشاركة الأهلي في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي، مليون و700 ألف دولار.

حصل المارد الأحمر، منذ أيام على الدفعة الثالثة والأخيرة وقيمتها 400 ألف دولار ، فيما كان النادي قد حصل على الدفعة الأولى وقيمتها 900 ألف دولار ثم حصل على الدفعة الثانية وقيمتها 400 ألف دولار.

الجدير بالذكر أن فريق صن داونز الجنوب أفريقي، حقق بطولة دوري السوبر الأفريقي، في نسخته الأولى.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين القادم 8 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي، المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة، بينما تجمد رصيد الداخلية عند رقم 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر