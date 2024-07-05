عودة ثنائي الاهلي أمام طلائع الجيش في الدوري

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ثنائي الفريق أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، يوم الإثنين القادم 8 يوليو، ضمن مواجهات الجولة الـ30 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعود الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر لقائمة الاهلي، في مباراة طلائع الجيش، بعد أن غابا عن المباراة الماضية أمام الداخلية، بسبب الإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء.

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تمكن النادي الاهلي من تحقيق الفوز على نظيره الداخلية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بأربعة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاهلي إلى 54 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد الداخلية عند رقم 19 نقطة محتلًا المركز الثامن عشر.