"أهداف بالجملة".. نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي التي أقيمت اليوم السبت، حيث شهدت الـ3 مباريات تسجيل 13 هدفا.

واستطاع أرسنال الفوز على ولفرهامبتون بعد الخسارة من أستون فيلا بالجولة الماضية، بينما فاز برينتفورد على لوتون تاون، وبيرنلي على شيفيلد يونايتد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم السبت

أرسنال ضد ولفرهامبتون - (2-0)

لوتون تاون ضد برينتفورد - (1-5)

بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد - (4-1)

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأحد، بلقاء إيفرتون ضد نوتنغهام فورست.

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