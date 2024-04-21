لأول مرة في التاريخ.. جيرونا يضمن المشاركة في بطولة أوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز جيرونا على نظيره قادش بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وبهذا الفوز رفع جيرونا رصيده إلى 68 نقطة، وضمن المشاركة في بطولة أوروبية بالموسم المقبل لأول مرة في تاريخه.

وأصبح النادي رقم 30 من الدوري الإسباني الذي يشارك في بطولة أوروبية، والفريق الرابع من إقليم كتالونيا بعد كل من، برشلونة وإسبانيول وساباديل.

وحقق جيرونا الفوز رقم 21 له بالدوري الإسباني هذا الموسم واحتل المركز الثالث بجدول الترتيب.

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