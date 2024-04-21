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الامارات | تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية تأجيل سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي)، والذي كان مقرراً أن يقام اليوم، ضمن روزنامة فعاليات الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حيث تأجل السباق إلى موعد جديد يحدد في ما بعد.

ويستعد نادي دبي خلال الفترة المقبلة لتنظيم سباق النسخة 33 من كرنفال سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي ينطلق سنوياً من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي، وحددت له الفترة من 10 إلى 12 مايو المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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