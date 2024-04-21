الامارات | تعرف على أبرز مباريات الأحد.. "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة الأهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الدوريات العربية والعالمية، حيث يشهد دوري أدنوك للمحترفين إقامة 4 مباريات بينما ستكون الأنظار موجهة صوب الدوري الإسباني لمتابعة قمة ريال مدريد مع برشلونة.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد

دوري أدنوك للمحترفين

18:00خورفكان-- : --بني ياس

18:00البطائح-- : -- النصر

20:30شباب الأهلي-- : --اتحاد كلباء

20:30الشارقة-- : -- الجزيرة

كأس الاتحاد الإنجليزي

18:30كوفنتري سيتي-- : -- مانشستر يونايتد

كأس آسيا تحت 23 سنة

19:30قطر-- : --أستراليا

19:30الأردن -- : -- إندونيسيا

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

20:00الزمالك-- : -- دريمز

23:00اتحاد الجزائر-- : --نهضة بركان

الدوري الإنجليزي

16:30إيفرتون-- : --نوتينغهام فورست

18:00كريستال بالاس-- : --وست هام يونايتد

18:00أستون فيلا-- : --بورنموث

19:30فولهام -- : -- ليفربول

الدوري الإسباني

16:00خيتافي -- : -- ريال سوسييداد

18:15ألميريا-- : --فياريال

20:30ديبورتيفو ألافيس-- : --أتلتيكو مدريد

23:00ريال مدريد-- : --برشلونة

الدوري الإيطالي

14:30ساسولو-- : --ليتشي

17:00تورينو -- : -- فروسينوني

20:00ساليرنيتانا-- : --فيورنتينا

22:45مونزا-- : --أتالانتا

الدوري الألماني

17:30فيردر بريمن -- : -- شتوتغارت

19:30بروسيا دورتموند-- : --باير ليفركوزن

21:30فرايبورغ-- : --ماينز

الدوري الفرنسي

17:00لوهافر -- : -- ميتز

17:00ليل-- : --ستراسبورغ

17:00إستاد ريمس-- : --مونبلييه

19:05إستاد بريست -- : -- موناكو

21:00تولوز-- : --مارسيليا

23:00باريس سان جيرمان -- : -- ليون