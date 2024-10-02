محمد صلاح يقود ليفربول أمام بولونيا في مواجهة أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة بولونيا التي تنطلق مساء اليوم مع دقات العاشرة مساءً في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويمثل الليفرفي اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد ، فيرجيل فان دايك ، إبراهيما كوناتي، أندي روبيرتسون.

خط الوسط: اليكسيس ماك أليستر ، ريان جرافنبيرخ ، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز ، داروين نونيز، محمد صلاح.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وتحديدًا على قناة beIN Sports 2 ، ويتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول وبولونيا، الجزائري حفيظ دراجي.