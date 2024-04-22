نادٍ سعودي يطلب التعاقد مع إمام عاشور.. الاهلي يحدد سعر خرافي لبيعه

فجر الإعلامي محمد فاروق، مفاجأة بخصوص اهتمام أحد أندية الدوري السعودي، بالتعاقد مع إمام عاشور، نجم وسط النادي الاهلي، في الميركاتو الصيفي.

وكان إمام عاشور، قد انضم إلى صفوف الاهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وخطف أنظار العديد من الأندية السعودية.

وقال الإعلامي محمد فاروق، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني “البريمو”، إن نادي التعاون السعودي دخل في مفاوضات قوية مع إمام عاشور، لضمه من الاهلي.

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وأوضح أن نادي التعاون السعودي، تحدث مع أحمد يحيي وكيل إمام عاشور، من أجل حسم التعاقد معه في الصيف، بعد تألقه مع المارد الأحمر ومنتخب مصر.

وأشار إلى أن النادي السعودي طلب من وكيل اللاعب، التواصل مع الاهلي لمعرفة موقفه من الاستغناء عنه في الصيف.

واختتم، بأن إدارة القلعة الحمراء رحبت ببيع إمام عاشور في الصيف، في حال وصول عرض رسمي بقيمة 7 مليون دولار “كاش” بدون أقساط.