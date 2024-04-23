الامارات | 5300 طالب وطالبة شاركوا في الفصل الثاني لـ«دورة ألعاب مدارس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك أكثر من 5300 طالب وطالبة في منافسات الفصل الثاني من «دورة ألعاب مدارس دبي»، إحدى مبادرات مجلس دبي الرياضي، والتي تمثل أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين.

وشهدت الدورة، التي تتزامن إقامتها مع الفصل الدراسي الثاني، إقامة تجارب رياضية غامرة في مختلف البطولات في أبرز المواقع بدبي، شارك خلالها طلاب من 200 مدرسة حكومية وخاصة في سبع ألعاب رياضية متنوعة هي: كرة القدم، وسباق الدراجات الهوائية، والكاراتيه، والشطرنج، وكرة الشبكة «نت بول»، والتنس، والرياضات الإلكترونية.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات الفصل الثالث من الدورة الـ8 بطولات رياضية تتواصل منافساتها حتى يوم 25 يونيو في ألعاب السباحة، والبادل، والكرة الطائرة، وكرة السلة، والكريكت، والريشة الطائرة، والألعاب الموحدة لأصحاب الهمم، والرياضات الالكترونية.