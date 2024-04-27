تشكيل بايرن ميونيخ أمام ينتراخت فرانكفورت .. هاري كين في الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الدوري الألماني لهذا الموسم 2023/2024.

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يواجه بايرن ميونخ نظيره و آينتراخت فرانكفورت،علي ملعب أليانزا أرينا، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الدوري الألماني.

ويلعب البافاري اللقاء بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس دى ليخت، داير، كميتيش، نصير مزراوي.

خط الوسط: جوريتزكا، ، مولر، لايمر.

خط الهجوم: جيريرو ، هاري كين، تشوبو موتينج.

ويجلس على مقاعد بايرن ميونخ كل من

أولرايش ، مين-جاي ،بريان سرقسطة ،ألفونسو ديفيز ،زفوناريك ،ماتياس تيل ،بافلوفيتش.

وكان باير ليفركوزن قد نجح في تحقيق لقب الدوري الألماني لهذا الموسم، وذلك للمرة الأولى في تاريخه تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

