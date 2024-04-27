إصابة نجم النصر في مباراة الخليج بـ الدوري السعودي

تعرض نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الخليج بمسابقة الدوري السعودي.

ويلاقي فريق النصر نظيره الخليج حاليًا على ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري روشن لكرة القدم.

وتعرض عبد الرحمن غريب نجم العالمي إلى إصابة عضلية خلال الشوط الأول من مباراة فريقه أمام الخليج.

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وغادر غريب ملعب المباراة في الدقيقة 39، فيما نزل عليوة بديلًا لها، بينما تشكل الإصابة منعطف هام للنصر هذا الموسم.

تشكيل النصر لمباراة الخليج

في حراسة المرمى: أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، عبدالله العمري، إيمرك لابورت، أليكس تيليس.

الوسط: أوتافيو، بروزوفيتش، عبدالله الخيبري.

الهجوم: كريسيتانو رونالدو، عبدالرحمن غريب.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي برصيد 68 نقطة.