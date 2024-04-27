أول فريق يهبط من الدوري الإنجليزي إلى التشامبيونشيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز هبوط أول فريق إلى التشامبيونشيب قبل نهاية موسم 2023/24 بـ 4 مواجهات.

وسقط شيفيلد يونايتد أمام نيوكاسل بخماسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت.

وبهذه الخسارة هبط شيفيلد يونايتد إلى التشامبيونشيب برصيد 16 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن أولى مراكز النجاة.

وإليكم ترتيب ترتيب آخر 6 مراكز في الدوري الإنجليزي حتى الآن:

15.إيفرتون - 36 نقطة

16.برينتفورد - 35 نقطة

17.نوتنجهام - 26 نقطة

18.لوتون تاون - 25 نقطة

19.بيرنلي - 24 نقطة

20.شيفيلد يونايتد - 16 نقطة

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