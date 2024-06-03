الامارات | المنتخب يبدأ التجمع اليوم تحضيراً لاستئناف تصفيات المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن المنتخب الوطني لكرة القدم، اليوم، تحضيراته لمواجهتي منتخبي نيبال والبحرين في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، وذلك من خلال تجمع داخلي، بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو. واختار بينتو 27 لاعباً للمهمة المرتقبة، وسيركز خلال التحضيرات على الجانبين الفني والبدني للاعبين، خصوصاً أن اللاعبين سيكون معظمهم في كامل جاهزيتهم البدنية، بعدما خاضوا موسماً كروياً اختتم أمس، بالجولة الأخيرة 26 لدوري أدنوك للمحترفين.

ورغم أن المنتخب ضمن التأهل للدور الثالث في التصفيات، وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس آسيا المقبلة، فإن الجهاز الفني يركز على تجهيز المنتخب بشكل جيد والفوز في المباراتين، للمحافظة على صدارته للمجموعة دون أي تعادل أو خسارة حتى الآن. ولدى المنتخب العلامة الكاملة بـ12 نقطة في صدارة المجموعة الثامنة بعد أربع مباريات، يليه منتخب البحرين في المركز الثاني بتسع نقاط، ثم اليمن ثالثاً بثلاث نقاط، ونيبال في المركز الأخير من دون رصيد.

ومن المقرر أن يتوجه «الأبيض» إلى السعودية، تحضيراً لمباراته في السادس من الشهر الجاري أمام منتخب نيبال، الذي اختار خوض مباراته في السعودية على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، بينما في المقابل يستضيف المنتخب نظيره البحريني على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي يوم 11 الجاري.

وضمت القائمة الجديدة: حراس المرمى خالد عيسى وخالد توحيد وعلي خصيف، واللاعبين: خليفة الحمادي ومحمد العطاس ومحمد عتيق وخالد الظنحاني وزايد سلطان وبدر ناصر وخالد الهاشمي وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وعلي سالمين ويحيى نادر ومحمد عباس وحازم محمد وماجد راشد وطحنون الزعابي وعبدالله حمد وعصام فائز ويحيى الغساني وحارب عبدالله وفابيو دي ليما وعلي صالح وسلطان عادل وكايو كانيدو ومحمد المنصوري.

. مدرب المنتخب بينتو اختار 27 لاعباً في القائمة الجديدة.