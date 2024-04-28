محمد صلاح يختار تشكيل الزمالك أمام دريمز في الكونفدرالية

كشف محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، عن التشكيل الأمثل للفريق الكروي الأول بالنادي، لخوض مواجهة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية.

ويلعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ضد دريمز، على ملعب بابا يارا، اليوم الأحد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا”، إن هناك حالة من الإصرار والروح بين لاعبي الزمالك، وقادرون على التأهل من غانا.

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وأوضح محمد صلاح، أن تشكيل الزمالك هو من سيتحمل المسؤولية أمام الجماهير، ولكن يجب أن يقود الجزيري هجوم الفريق مع مشاركة محمد شحاتة أساسيًا.

وأشار صلاح إلى أن التشكيل المثالي للفريق أمام دريمز من وجهة نظره هو:

في حراسة المرمى:محمد عواد

الدفاع:عمر جابر – حمزة المثلوثي- حسام عبد المجيد- أحمد فتوح.

الوسط: نبيل دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي.

الهجوم: أحمد السيد زيزو – سيف الجزيري- مصطفى شلبي.