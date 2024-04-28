الطريق للنهائي.. تعرف على معلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة دريمز الغاني اليوم الأحد في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ودريمز الغاني في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير بكوماسي، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن المعلق المصري علي محمد علي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التعليق على مباراة الزمالك ودريمز الغاني.

وسوف تنقل مباراة الزمالك ودريمز الغاني عبر قناة بي إن سبورتس 6، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة اليوم، من أجل ضمان التأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي دون أهداف.

اقرأ أيضا:

بينهم شيكابالا والسعيد.. 10 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة دريمز الغاني

عودة القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة دريمز الغاني

الطريق للنهائي.. موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني والقناة الناقلة