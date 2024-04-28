جائزة إسبانيا: بانيانا يحرم ماركيس الفوز على أرضه

الرياص - اسماء السيد - شريش (إسبانيا): حقّق الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا بطل العالم مرتين لقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى ضمن بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) للمرة الثالثة تواليا، حارماً صاحب الأرض الإسباني مارك ماركيس من إحراز فوزه الأول على هذه الحلبة منذ العام 2021 في سباقٍ مثيرٍ الأحد.

وسجّل بانيانا فوزه الثاني فقط هذا الموسم حيث تمسّك بمركزه على الرغم من الضغط الشديد من ماركيس الذي انطلق من المركز الأول على متن دراجته دوكاتي.

وقال بانيانا بعد فوزه "كنت سعيداً جدا بالمعركة مع مارك".

وتابع "يجب أن تكون شرساً معه، لقد استمتعت بها كثيرا، وأن نرى كل هذا الحشد الجماهيري، الشكر للجميع".

وكان ماركيس الذي انطلق للمرة الأخيرة من المركز الأول في سباق جائزة البرتغال في آذار (مارس) الماضي، قد عانى لأعوام عدّة من مشاكل لياقة وإصابات.

لكنّ ابن الـ31 عاماً المتوّج بلقب موتو جي بي ست مرات، أكدّ عودته القوية بعد أن حقق أفضل نتيجة منذ حلوله ثانياً في أستراليا في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

وقال ماركيس بعد السباق "كان سباقاً مهما جداً. كان السباق متقارباً مثل الأوقات السابقة. في اللفة الاخيرة كان بانيانا ممتازاً للغاية، حاولت اللحاق به".

وتابع "أنا سعيد للغاية، إنها المرة الأولى التي تصعد فيها (دوكاتي) إلى منصة التتويج".

وحلّ الإيطالي ماركو بيسكي في المركز الثالث ليصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى هذا الموسم، فيما ودّع متصدر الترتيب العام الإسباني خورخي مارتن بينما كان يتصدر السباق قبل 15 لفة من النهاية.

مارتن الذي فاز بسباق السرعة حيث وقعت حوادث عدّة السبت، حافظ على صدارة الترتيب العام بفارق 17 نقطة عن بانيانا.

ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة إسبانيا الكبرى فئة موتو جي بي:

1. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:58.053 دقيقة

2. الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي غريزيني) بفارق 0.372 ثانية

3. الإيطالي ماركو بيتسيكي (دوكاتي في آر46) بفارق بفارق 3.903 ث.

4. الإسباني اليكس ماركيس (دوكاتي غريزيني) بفارق 7.205 ث.

5. الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) بفارق 7.253 ث.

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الإسباني خورخي مارتن (دوكاتي بريماك) 92 نقطة

2. الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 75

3. الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي) 70

4. الإسباني بيدرو أكوستا (غازغاز تيك 3) 69