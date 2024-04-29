صراع بركان والعاصمة.. القرم تضع خارطة طريقة فيفا في تحديد منافس الزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - شهد الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من الكونفدرالية الأفريقية أحداثا ساخنة في مواجهة نهضة بركان مع اتحاد الجزائر، بسبب قميص الفريق المغربي.

وكان من المقرر أن يحل بركان ضيفا على اتحاد العاصمة في ذهاب نصف النهائي يوم الأحد الموافق 21 أبريل الحالي، غير أن الفريق المغربي رفض خوض اللقاء اعتراضا على احتجاز القمصان الخاصة به، التي تحمل خريطة المغرب متضمنة منطقة الصحراء المغربية، وهو ما أدى إلى اعتراض النادي الجزائري.

وتبعا لتلك الأزمة، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" معاقبة اتحاد العاصمة واعتباره خاسرا لقاء الذهاب بنتيجة (3-0)، وإحالة القضية إلى المجلس التأديبي لفرض عقوبات إضافية محتملة.

وفي الإياب، الذي كان مقررا إقامته أمس الأحد على ملعب بركان، رفض اتحاد العاصمة خوض المباراة بسبب الخريطة المثيرة للجدل.

وتعد قضية الصحراء المغربية سببا في خلاف طويل الأمد بين الدولتين الجارتين، حيث تدعم الجزائر انفصال الصحراء التي يصر المغرب أنها جزء من أراضيه.

وأكد مصدر في "كاف"، في تصريحات لمصراوي أنه سيتم الإعلان رسميا خلال ساعات عن تأهل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بعد انسحاب الأخير من إياب نصف النهائي.

من جانبه قدم اتحاد العاصمة شكوى ضد نادي نهضة بركان والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بعد احتساب الفريق المغربي متأهلًا للمباراة النهائية.

وأكد كمال حسينة، رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أنه يثق في الفوز بقضية ناديه ضد نادي نهضة بركان المغربي.

ما موقف فيفا في قضية مشابهة؟

قبل 3 سنوات، حدثت أزمة مشابهة بسبب قميص منتخب أوكرانيا في نهائيات يورو 2020.

المنتخب الأوكراني ارتدى قميصا في تلك البطولة يحمل خريطة للدولة الواقعة شرق أوروبا تتضمن منطقة شبه جزيرة القرم، التي كانت روسيا قد ضمتها إلى أراضيها في عام 2014.

وبخلاف شبه جزيرة القرم، ضمت الخريطة أيضا منطقتي دونيتسك ولوجانسك الخاضعتين لسيطرة انفصاليين موالين لروسيا.

وكذلك تم تطريز عبارة "المجد لأوكرانيا" على ظهر القميص، وهو ما زاد من غضب الجانب الروسي، حيث أن هذه العبارة كانت شعارا ردّده متظاهرون أوكرانيون الذين أجبروا الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الموالي لروسيا، على التنحي في عام 2014.

وقال أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم وقتها: "نعتقد أن القميص في صورته الجديدة سيعطي دافعا للاعبي المنتخب الذين سيشعرون أنهم يقاتلون من أجل بلادنا كلها".

وانتقدت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الخريطة التي تم تطريزها على القميص الأوكراني، حيث قالت "من يضم القرم إلى خريطة أوكرانيا يتوّهم أمرا مستحيلا".

ووصفت المسؤولة الروسية الشعار على قميص المنتخب الأوكراني بأنه "قومي ويبرز الشعارات النازية".

فيما قال البرلماني الروسي ديمتري سفيشتشيف إن قميص أوكرانيا "غير مناسب تماما"، داعيا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمنع استخدامه في البطولة.

ولم تجد الاعتراضات الروسية صدى لدى "يويفا"، حيث أن المنتخب الأوكراني استخدم القميص بشكل طبيعي في البطولة.

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