فاركو يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تقدم سيراميكا بهدف سجله أحمد قندوسي في الدقيقة 37 ثم تعادل شكري نجيب لاعب فاركو في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وشهدت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة حيث خطف سيراميكا كليوباترا هدفا في اللحظات الأخيرة لكن تقنية الفيديو كانت بجانب فاركو وتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 112 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فاركو ولكن المدافع رامي صبري أهدرها ليفرط في نقاط المباراة.

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا كليوباترا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بينما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا ..

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

تشكيل فاركو..

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: ياسين مرعي - جيفرسون إينكادا - عمرو ناصر - وليد فرج.

خط الوسط: محمود جهاد - رامي صبري - سيف تيري.

خط الهجوم: عزمي جومة - سيف العجوز - شكري نجيب.