جلسة كولر.. كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وعقد المدير الفني السويسري، مارسيل كولر، جلسة مع الجهاز المعاون في إطار التجهيز لمباراة الدراويش.

وبدأ المران بالجري حول الملعب وعمليات الإحماء، ثم خوض فقرة بدنية وتنفيذ تعليمات خططية والتدرب بالكرة.

وشهد المران عودة المدافع ياسر إبراهيم للتدريبات عقب عودته من الإصابة.

ويلاقي الأهلي نظيره الدراويش يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 مايو 2024، ضمن مواجهات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز.

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