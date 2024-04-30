شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن حل لإقامة مباريات دور الـ32 للكأس قبل التوقف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة عن حل لإقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2023 – 2024 قبل توقف الدورى يوم 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان من المقرر إقامة مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر في شهر مارس الماضى، إلا أن تقديم موعد انطلاق المعسكر الأول حال دون ذلك ليتم تأجيل المباريات.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 28 مايو المقبل بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم فى الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.