الدماطي يناقش تقارير اللجان المعاونة في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات التي تقام في ضيافة النادي، على متابعة عمل اللجان المعاونة مع وصول منافسات البطولة إلى دور الستة عشر.



وناقش الدماطي مع رؤساء اللجان المعاونة التقارير الخاصة بالدور التمهيدي، من حيث أوضاع الإقامة والتنقلات وصالات التدريب والتواصل مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لتذليل كافة العقبات.

ووجه رئيس اللجنة بضرورة الاستمرار في العمل من أجل ضمان توفير الخدمات اللازمة للفرق والوفود المشاركة في البطولة.

يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي، فريق سان دوني من جزر رينيون، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16 من منافسات بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام في ضيافة النادي حتى 4 مايو المقبل.

‏‎وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، ويسعى الأهلي لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

‏‎ وعقد إبراهيم فخر الدين، المدير الفني محاضرة صباح اليوم لمراجعة خطة اللعب وتحفيز اللاعبات على تقديم أفضل ما لديهن للتأهل إلى الدور المقبل.

‏‎ وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد فاز على السجون الكيني في البطولة الإفريقية بنتيجة 3-0.