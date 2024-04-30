مسلي آل معمر يستقيل من رئاسة النصر

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت إدارة شركة نادي النصر السعودي، على استقالة مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة الشركة ومؤسسة العالمي.





أكدت تقارير صحفية سعودية أن إدارة الشركة النصر وافقت على استقالة مسلي آل معمر بعد تقدمه بها في نهاية الشهر الماضي.

تابعت أن الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز العضو الذهبي بنادي النصر رغبة منه في الابتعاد من المشهد الرياضي، احتجاجًا على العديد من القرارات، وأخطاء وقع فيها مجلس إدارة العالمي.

أشارت التقارير أن استقالة رئيس النصر دخلت في إجراءات تسليم المهام ونقل الصلاحيات في الفترة الماضية، وتمت المفاهمة مع إدارة الشركة في وقت سابق على أن يكون هذا الأسبوع الأخير لمسلي في مجلس إدارة الشركة.



وترشح مسلي آل معمر لرئاسة النصر في الصيف الماضي مرة آخرى، بدعم كامل من الأمير خالد بن فهد أحد داعمي النصر وكان قبلها قد ترأس الرئاسة منذ 2021 خلفا لإدارة صفوان السويكت.

