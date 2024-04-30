علي معلول ينهي مشواره الكروي داخل الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة عن توصل النادي الأهلي لإتفاق مع نجمه التونسي علي معلول للتجديد لمدة موسمين قادمين.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أنه حدث تقارب في وجهات النظر بين الطرفين خلال الأيام الماضية خاصة في ظل تألق اللاعب حاليا وإصابة محمد شكري البديل المحتمل له بالرباط الصليبي ليتم الاتفاق على التجديد والتوقيع الرسمي خلال الايام المقبلة.

واتم شبانه بأنه تم الاتفاق مع اللاعب أيضا على تصوير إعلان لأحد رعاة النادي خلال الفترة المقبلة كجزء من التعاقد