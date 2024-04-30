"مش خايفين".. شوبير يكشف تدخل هؤلاء لفك قيد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات أزمة القيد التي يعاني منها نادي الزمالك، وتحركات مجلس الإدارة لإيجاد حلول، مع تدخل البعض للمساهمة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل رسمي، إيقاف قيد نادي الزمالك، لمدة ثلاث فترات، لعدم سداد مستحقات المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "تم إبلاغ الزمالك بإيقاف القيد لمدة 3 فترات، بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب، وللحقيقة ما فيش توتر لدى مجلس إدارة نادي الزمالك من هذا الأمر ومش خايفين بالعكس هناك حالة من الاطمئنان".

أضاف: "مجلس الزمالك واجه مواقف أكبر من دي ونجح فيها، بعدما فك القيد في الانتقالات الماضية، وسدد مستحقات نادي سبورتينج لشبونة وأيضا حصل على أموال غرامة محمود كهربا، وعلى فكرة دي كانت مهمة جدا لأن الحكم النهائي لهذه القضية كان هيستمر لسنتين كمان".

أكمل: "الزمالك حاليا بيفكر كيف يتعامل مع هذا الأمر، وماشيين في كذا اتجاه، الأول هو التفاوض مع اللاعب من أجل تسوية المستحقات وتقسيطها خاصة وأن اللاعب ليس لديه موارد كبير الآن".

وأوضح: "هناك أيضا رجال أعمال داعمين للزمالك، سوف يساهمون في دفع المستحقات، مع العلم أنه أصبح هناك ثقة من الخارج في مجلس الزمالك الحالي، بعد التعامل الجيد في سداد المستحقات الماضية".

وأتم تصريحاته: "مجلس الزمالك يتعامل مع الأمر بهدوء، وأيضا في حال تحقيق الزمالك بطولة الكونفدرالية الأفريقية، سوف يدخل للنادي مبلغ جيد جدا، وهذا الأمر منح اللاعبين الثقة من أجل تكملة المشوار والاستمرار في النتائج المميزة".

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