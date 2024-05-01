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"مفيهاش تاكتيك".. أيمن عبد العزيز يعلق على محاضرة جوميز للاعبي الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك السابق، على اجتماع جوزيه جوميز المدير الفني للأبيض بلاعبي الفريق، بين شوطي لقاء دريمز الغاني في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عبد العزيز في تصريحات عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "أغلب محاضرات جوارديولا وكلوب كلام فقط، ورأيت فيديو سابق لجوارديولا عندما كان الفريق سئ وخسران، بين الشوطين لم يتحدث في اللعب والفنيات، بل حاول استخراج الطاقة التي داخل اللاعبين".

وأضاف: "وقال لهم الجماهير هنا من أجلكم ودفعوا أمولا وعائلتكم تشاهدكم، هل تحبون الظهور بهذا الشكل، اللاعبين يجب أن تعرف أن النهائيات تكسب ولا تلعب، والكرة الحلوة والجماليات لا تفعل شي، الناس تتذكر البطل، ومحاضرة جوميز للاعبين مفيهاش تاكتيك".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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