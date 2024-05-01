بطولة أفريقيا لسيدات الطائرة .. الأنابيب الكيني يعبر إلى نصف النهائي على حساب بطل الكاميرون

ياسر رشاد - القاهرة - حجز فريق الأنابيب الكيني للكرة الطائرة «سيدات»، مقعده في الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ8 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة المقامة بالنادي الأهلي حتى 4 مايو الجاري.‏





أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق الأنابيب الكيني عرضًا مميزًا للغاية، وحسم الاشواط الثلاثة عن جدارة واستحقاق.

وتقدم فريق الأنابيب الكيني في الشوط الأول بنتيجة 25-20، وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لينهيه بنتيجة 25-22، قبل أن يحسم الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-15.

على صعيد كرة القدم ، مارسيل كولر، أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تشكيل الأهلي لمباراة الإسماعيلي التي تقام مساء اليوم في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وعلى مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي وعمر كمال ومحمود متولي ورضا سليم وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية ومحمود كهربا وأنتوني موديست.