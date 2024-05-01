بسبب عاشور وكهربا.. الحضري يفتح النار على الخطيب في الاهلي (فيديو)

شن عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، هجومًا على محمود الخطيب رئيس الاهلي، بسبب التعاقد مع ثنائي القلعة الحمراء الحالي محمود عبدالمنعم كهربا وإمام عاشور.

وتحدث الحضري عبر إذاعة “مارينا إف أم” الكويتية:” رحيلي عن الاهلي كان خطأ كبير، ولا أحب حسن حمدي، بسبب إنني كنت لا أحصل على حقوقي كاملة”.

وأضاف:” علاقتي كانت رائعة مع محمود طاهر، وهو تعلم كل شىء من صالح سليم”.

وعن عدم عودته مرة آخرى للاهلي في تواجد محمود طاهر في رئاسة القلعة الحمراء:” لم يعدني مرة آخرى بسبب أن الاهلي لديه مبادى وقيم”.

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وتابع:” مبادىء الاهلي كانت زمان، ولا يمكن للمبادىء أن تتجزأ”.

وواصل:” هناك لاعبون فعلوا ما فعله الحضري ومازالوا متواجدون داخل النادي الاهلي”.

واختتم:” لا يمكن أن يتواجد لاعبون أساءوا للاهلي ولرئيسه وجمهوره ومتواجدون داخل النادي، ونعم أنا أقصد إمام عاشور ومحمود كهربا”.